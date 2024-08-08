Türkiye'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcisi Başakşehir, 3. ön eleme ilk maçında deplasmanda Iberia Tiflis ile karşı karşıya gelecek. Turuncu lacivertliler, deplasmanda oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 53. maçına çıkacak. Daha önce oynadığı 52 maçta 19 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertli ekip, bu maçlarda 77 gol atarken, kalesinde 76 gol gördü. Başakşehir, Avrupa’daki tecrübesini sahaya yansıtarak İberia Tiflis karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Maç ne zaman?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı olan Iberia Tiflis - RAMS Başakşehir maçı, bugün saat 19.00'da oynanacak. Maçı, İskoçya Futbol Federasyonu’ndan David Dickinson yönetecek. Yardımcılıklarını ise David McGeachie ve Francis Connor yapacak. Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor, bu da teknik direktör Çağdaş Atan'ın en güçlü kadrosuyla sahaya çıkabileceği anlamına geliyor.

Maç hangi kanalda?

Mikheil Meskhi Stadı, Gürcistan'da saat 19.00'da başlayacak olan maçı TRT Spor canlı yayınlayacak. Başakşehir, Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında üçüncü maçına çıkacak. Önceki turlarda San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 ve deplasmanda 4-0 mağlup eden Başakşehir, Gürcistan ekibi karşısında da başarılı bir performans sergilemek istiyor.

İberia Tiflis, bir önceki turda Arnavutluk temsilcisi Partizani'yi Gürcistan'da 2-0 yenmiş ve deplasmanda golsüz berabere kalarak tur atlamayı başarmıştı. Gürcistan ekibi, Başakşehir karşısında da aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Rövanş 15 Ağustos'ta

Başakşehir, İberia Tiflis ile oynayacağı bu maçın rövanşını 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynayacak. Bu turu geçmesi durumunda ise İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinin galibiyle play-off turunda karşılaşacak.

Muhtemel 11'ler

Iberia: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Mamageishvili, Tabatadze, Kokhreidze, Sylla

Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Deniz, Pelkas, Davidson, Figueiredo