UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibiyle RAMS Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Mikheil Meskhi

Efeler 09 SK'da Abdullah takımdan ayrıldı Efeler 09 SK'da Abdullah takımdan ayrıldı

Hakemler: David Dickinson, David McGeachie, Francis Connor (İskoçya)

Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Kokhreidze, Tabatadze, Gizo Mamageishvili, Cheickne

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson, Piatek

Kaynak: AA