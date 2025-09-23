Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, 3 yıldır birlikte olduğu yemek kitapları yazarı ve TV programcısı Natali Yarcan ile evlendi.

İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan dünya evine girdi

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, uzun süredir birlikte olduğu yemek kitapları yazarı ve TV programcısı Natali Yarcan ile hayatını birleştirdi. Çelikkol, evlilik müjdesini 20 Eylül 2025 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderiyle duyurdu.

Çelikkol, paylaşımında evlilik tarihini “20.09.2025” olarak belirtti ve Özdemir Asaf’ın şu dizelerini kullandı:

“Öylesine güzel seviyorum ki seni; öylesine saf, öylesine temiz, öylesine derin ve ‘öylesine’ değil…”

Bu anlamlı ve romantik paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı.

Natali Yarcan Çelikkol oldu

Evlilik sonrası, Natali Yarcan, sosyal medya hesabındaki kullanıcı adını değiştirerek Natali Yarcan Çelikkol yaptı. Bu değişiklik, çiftin mutlu birlikteliklerini sosyal medyada duyurdukları anlamlı bir simge haline geldi.