İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk açıklamasında önceliklerinin kardeşlik ruhunu yaymak olduğunu vurguladı. "Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Biz federasyonuz kurallara uyacaksanız demeyeceğiz" diyen Hacıosmanoğlu, futbolun yönetiminde adil ve adaletli bir yaklaşım sergileyeceklerini belirtti.

Sorunların çözümü

Futbolun sorunlarını çözmede futbol camiasının tamamıyla birlikte hareket edeceklerini söyleyen başkan, "Futbolun sorunlarını futbolun aileleri ile birlikte çözeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu yaklaşımın, futbolun içindeki çeşitli kesimlerin katılımıyla daha sağlıklı çözümler üretmeyi hedeflediğini belirtti.

Hacıosmanoğlu, başkanlık anlayışını "Adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz" sözleriyle özetledi. Yönetimde şeffaflık ve katılımcı bir yaklaşım benimseyeceğini ifade etti.

Başkan, konuşmasında kişisel duygularını da paylaşarak, "Elimde iki tane ufak kağıt vardı halimde, kalbimden konuştum. İnsanlar beni o yüzden seviyor" şeklinde duygusal bir vurgu yaptı.