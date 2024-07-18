Türkiye Futbol Federasyonu, başkanını seçti. TFF'nin Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplam 321 delegenin oy kullandığı seçimde, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlık için yarıştı.

Yapılan oylama sonucu TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların 134'ünü alan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi ise 129 oy aldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu asil listesi şöyle:

Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan.

Genel kurulu yönetmesi için divan başkanlığına, Mehmet Büyükekşi, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ı, İbrahim Hacıosmanoğlu ise Adana Demirspor Kulübü Murat Sancak'ı aday gösterdi. Yapılan oylamada oy çoklığu ile Mehmet Baykan divan başkanlığına seçildi fakat oylamaya itiraz edildi ve listeler tekrar oylandı. Yapılan ikinci oylama sonucunda Murat Sancak 84, Mehmet Baykan ise 146 oy alarak divan kurulu başkanlığına seçildi ve seçimli genel kurul başladı.

Büyükekşi'den sonuçlara itiraz

Seçimi kaybeden Mehmet Büyükekşi sonuçlara itiraz etti ancak Büyükekşi'nin itirazı kabul edilmedi.