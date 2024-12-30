Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay, katıldığı bir YouTube programında şarkıcı Gülşen ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. “Gülşen bana çok şarkı yazdı” diyen Kutluay, bu sözleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ancak, Kutluay’ın açıklamalarına yönelik gelen tepkiler de hızla arttı.

Kutluay ve Gülşen arasındaki dostça bağ

2005 yılında manken Demet Şener ile evlenen ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan İbrahim Kutluay, 2018’de eşiyle yollarını ayırmıştı. Uzun süredir medyadan uzak bir yaşam süren Kutluay, son olarak bir YouTube programına konuk oldu. Programda, şarkıcı Hadise ve Gülşen arasındaki tercihini soran sunucuya, “Gülşen” yanıtını verdi. Kutluay, Gülşen ile olan samimiyetinin temelini de şu sözlerle açıkladı:

“Bana çok şarkı yazdı, o yüzden daha samimiyim onunla.” Kutluay, bu sözlerini, Gülşen’in kendisine şarkı yazdığını bir uçak yolculuğunda öğrendiğini belirterek şu şekilde sürdürdü:

“Ben sana çok şarkı yazdım demişti.”

Gülşen ile aralarındaki ilişkiyi açıkladı

Sosyal medyada bu açıklamalara dair platonik bir aşk durumu olup olmadığı yönünde sorular sorulması üzerine, İbrahim Kutluay konuyu netleştirerek şöyle dedi:

“Benimle alakası yok, yanlış anlaşılmasın.” Kutluay, Gülşen ile arasındaki ilişkinin tamamen dostane bir bağ olduğunu vurguladı. Ancak, ünlü ismin açıklamaları sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Birçok kullanıcı, "Eğer tam açmayacaksan konuyu niye bahsediyorsun?" ve "Ne gerek vardı şimdi bunu anlatmaya?" şeklinde yorumlar yaparak Kutluay’ın açıklamalarına tepki gösterdi.