İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri'nin açıklamasına göre, Tebriz'de kılınacak cenaze namazının ardından cenazeler başkent Tahran'a nakledilecek. Tahran'da Büyük Musalla Camii'nde devam edecek törenlerle, İran halkı ve devlet yetkilileri son görevlerini yerine getirecek.

Helikopter Kazası ve Detayları

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs Pazar günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte bir barajın açılışını yapmak üzere sabah saatlerinde Azerbaycan'a gitmişti. Devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı’nın helikopteri İran-Azerbaycan sınırında yer alan Doğu Azerbaycan vilayetinde kaza geçirdi. Helikopterde Reisi'ye Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Cuma imamı ve Doğu Azerbaycan Eyaleti’nde Veliyyi Fakih Temsilcisi Muhammed Ali el-Haşim eşlik ediyordu. Kazadan saatler sonra, helikopterde bulunan herkesin hayatını kaybettiği açıklandı.

Tebriz'deki Törenin Detayları

Tebriz'de başlayan cenaze töreninde, vatandaşlar ve devlet yetkilileri İbrahim Reisi ve beraberindekiler için dua etti. Törene katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri de bulunuyordu. Mansuri, yaptığı açıklamada, "Bu büyük kaybın acısını derinden hissediyoruz. Cumhurbaşkanımız ve diğer devlet yetkililerimizin anısını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız," dedi.

Tahran'da Devam Edecek Törenler

Tebriz'deki törenlerin ardından, cenazeler başkent Tahran'a nakledilecek. Tahran'da düzenlenecek cenaze töreni Büyük Musalla Camii'nde gerçekleştirilecek. Burada da geniş katılımlı bir tören bekleniyor. İran halkı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilere son görevlerini yerine getirmek üzere bir araya gelecek.

Kazanın Ardından Gelen Tepkiler

Helikopter kazasının ardından, İran ve dünya liderlerinden taziye mesajları gelmeye başladı. Birçok ülke, İran'a başsağlığı dileklerinde bulunarak, kazanın detaylarının aydınlatılması için destek vereceklerini belirtti. İran hükümeti ise kazanın nedenine dair detaylı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.