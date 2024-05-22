İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ani ölümü, hem İran içerisinde hem de bölgesel anlamda birçok tartışmayı alevlendirdi. Peki, Reisi sonrası İran’ı neler bekliyor?

Reisi’nin ölümünden sonra neler olacak?

İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, İran’ın siyasi geleceği üzerinde önemli soruları gündeme getirdi. Reisi’nin ölümünden sonraki 50 gün içinde seçimlerin yapılması planlanırken, ülkenin yeni cumhurbaşkanı da seçilecek.

Yeni yönetim senaryosu ne?

Batı medyası, Reisi’nin İran’ın 85 yaşındaki ruhani lideri Hamaney’in koltuğu için güçlü adaylardan biri olduğuna dikkat çekti. Reisi’nin ölümü sonrasında İran’ın ruhani lideri Hamaney’in yerine gelme ihtimali olan adayların sayılarının azaldığını aktaran ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, hükümetin başına kimin geçeceği sorusunu gündeme getirdi." ifadelerini kullandı.

"Farklı kamplar var"

Berlin merkezli düşünce kuruluşu SWP'de misafir araştırmacı olarak görev yapan Hamidreza Azizi, "Bu muhafazakar grup içinde daha sertlik yanlısı olanlar ve daha pragmatik olarak değerlendirilenler olmak üzere farklı kamplar var" diye konuştu. Azizi, bu durumun yeni parlamentoda ve yerel düzeyde mevcut pozisyon kapma yarışını daha da kızıştıracağına inanıyor.

Devrim Muhafızları iyice güçleniyor

İran İslam Cumhuriyeti'nde nihai karar alma yetkisi dini lidere ait olsa da dış politika giderek artan bir güce sahip olan İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) kontrolünde. İran'ın İsrail ile yaşadığı gerginlikte yetki cumhurbaşkanında değildi.

Ülkede enflasyon yüzde 40'ın üzerinde

Uluslararası toplumda büyük gerginlik yaşayan ve karşısında duran bütün ülkelere nota vermekten çekinmeyen İran'da iç kriz de tetiklendi. Ülkede enflasyon yüzde 40'ın üzerine çıkarken Riyal para biriminin değerinde büyük düşüş gerçekleşti.

İran'ın hali ne olacak?

İran’da sert politikalar izlemekle tanınan Reisi’nin trajik kaderinin İran siyasetinin yönünü değiştirmesi ya da İslam Cumhuriyeti’ni önemli bir şekilde sarsması beklenmiyor. Bunu Hamaney de henüz Reisi’nin ölümü teyit edilmeden önce sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla birlikte, “İran halkının endişelenmemesi gerekiyor. Herhangi bir aksama olmayacak” diyerek ortaya koydu.