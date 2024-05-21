İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin 20 Mayıs 2024 tarihinde bir helikopter kazasında hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın ardından, İsrail istihbarat servisi Mossad’ın kazaya karışmış olabileceğine dair dedikodular konuşulmaya başlandı.

Pilotun ABD'li olduğu iddia ediliyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter pilotunun ABD’li olduğuna dair iddialar da son zamanlarda gündemi meşgul ediyor.

"ABD'de yetişmiş bir Mossad ajanı"

İbrahim Reisi'nin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasında pilotun daha önce ABD'de eğitimler aldığını belirten bir sosyal medya kullanıcısı şu ifadeleri kullandı:

Kendisi bir Mossad ajanı. Küçük yaşlardan bu yana ABD'de eğitim aldı ve ABD'deki Mossad kaynaklarıyla asla bağlantısını kesmedi. Mossad'ın ajanları her yerde. Türkiye başta olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinin hükümet, silahlı kuvvetler ve asayiş birimlerinden gizli istihbarat topluyorlar. Bunu yıllardır yaparak yeni güvenilir kişileri yetiştiriyor ve İsrail için kullanılıyorlar. Hepsinin olayı bu. ABD her ne kadar İsrail'i desteklese de CIA'in içine bile sızmış durumdalar. Onlar dünyanın en güçlü istihbarat servislerinden birisi konumunda ve bunu sonuna kadar hissettiriyor.

Soruları beraberinde getiren ölüm

İbrahim Reisi’nin ölümü sonrasında İran’da seçim tarihi ve geçici Cumhurbaşkanı’nın kim olacağına dair bir açıklama yapıldı. İran liderinin ölümü, "Suikast mı kaza mı?" sorularını da beraberinde getirdi.

"Bizimle bir ilgisi yok"

İsrailli bir yetkili, kazayla İsrail’in bir ilgisi olmadığını belirtti. Açıklamada, “Bizimle alakası yok” ifadesi kullanıldı.

Son görüntülerine ulaşıldı

Hayatını kaybetmeden önce Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile görüşen İbrahim Reisi'nin son görüntülerine ulaşıldı.