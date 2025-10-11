Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin golcüsü İbrahim Sabra, Ürdün Milli Takımı ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyunu terk etti.
Sabra Ürdün Milli Takımı maçında sakatlandı
Ürdün’ün Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında, Göztepe’nin golcüsü İbrahim Sabra 15’inci dakikada sakatlandı. Pozisyonda acılar içinde yere düşen Sabra, oyuna devam edemedi.
Pozisyon sonrası sağlık görevlileri sahaya girdi ve Sabra’yı kenara aldı. Futbolcu bir süre oyuna dönmeyi denedi ancak acıya dayanamayarak oyunu terk etti. Sabra, sahayı sekerek terk ederken, ağrılarının sürdüğü öğrenildi.
MR ile sakatlığın durumu netleşecek
İbrahim Sabra’nın sakatlığının ciddiyeti çekilecek MR sonrası netlik kazanacak. Göztepe yönetimi ve teknik ekip, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.