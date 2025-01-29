Gezi Parkı eylemlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı, menajer Ayşe Barım, sevk edildiği hâkimlikçe tutuklandı. Ayşe Barım, geçtiğimiz günlerde televizyon dünyasında tekelleşme yaptığına dair ortaya çıkan iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘çalışma hürriyetinin ihlali’ ve ‘şantaj’ suçlarından soruşturulmuştu. Hakkında başlatılan soruşturma devam ederken, 24 Ocak 2025'te Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yeni bir soruşturma açıldı ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklandı.

"Yoruldum, susmaktan"

Pek çok ünlü isim gibi İbrahim Selim de Ayşe Barım soruşturmasına yönelik tepkisini sosyla medya hesabından paylaştı. Selim yaptığı paylaşımı ile "Yoruldum, susmaktan" dedi.