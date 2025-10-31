Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik, mahkeme kararıyla yeni bir boyut kazandı. Ahmet Tatlıses’e babasına yaklaşmaması için elektronik kelepçe takıldı ve elektronik takip uygulanacak.

Baba-oğul arasındaki uzun süren anlaşmazlık sonrası İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı talep etti. Mahkeme, başvuru sonrası dikkat çeken bir karar aldı.

Mahkeme kararıyla Ahmet Tatlıses, babasına belirlenen mesafeden yaklaşmaması için elektronik takip altına alındı. Bu kapsamda genç sanatçıya elektronik kelepçe takıldı.

Kararın uygulanması için Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne çağrılan İbrahim Tatlıses’e de elektronik izleme cihazı teslim edildi. Sistem, Ahmet Tatlıses babasına yaklaşırsa yetkilileri anında bilgilendirecek.

Baba-oğul arasındaki sorunlar uzun süredir devam ediyor. Mahkeme kararıyla uygulanan elektronik takip, tarafların güvenliği açısından önlem niteliği taşıyor.