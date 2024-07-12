Günlerdir kızı Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Tatlıses, Harbiye’de verdiği konser sırasında duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Kalp kapakçığı değişecek

Konser sırasında sağlık durumuyla ilgili konuşan Tatlıses, kalp kapakçığı değişimi ameliyatı olacağını açıkladı. Sevenlerinden dua isteyen ünlü sanatçı, "Yarın ameliyat olacağım. Hocam kalp kapakçığımı değiştirecek. Hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin. Allah benimle beraber" dedi. Bu sözler üzerine hayranlarının alkışları ve ismini haykırmaları karşısında duygulanan Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı.

Kızıyla gerginlik

Son günlerde kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile yaşadığı gerginlik ile gündeme gelen İbrahim Tatlıses, kızını Instagram’dan takipten çıkarmış ve birlikte çekildikleri fotoğrafları silmişti. Bu hamlenin ardından Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. İsmini vermeden hedef aldığı paylaşımında genç şarkıcı, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım!" ifadelerini kullanmıştı. Tatlıses, bu paylaşımın ardından sessizliğini korumaya devam ediyor.