Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, asistanı Tuğçe Korkmaz ile gizlice imam nikahı kıydığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından Özbekistan dönüşü kamera önüne çıkan Tatlıses, Tuğçe Korkmaz ile aralarında herhangi bir evlilik bağı olmadığını vurgulayarak, "Bu hanımefendi benim elim ayağım, işinde gücünde… Bana bebekler gibi bakıyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Gizli nikah iddialarına açıklık getirdi

İddiaların sosyal medyada hızla yayılması üzerine konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kalan İbrahim Tatlıses, uzun süredir birlikte çalıştığı ve profesyonel bir çalışma arkadaşı olarak gördüğü Tuğçe Korkmaz ile aralarında herhangi bir özel ilişki olmadığını ifade etti. Sanatçının sözlerine göre, Tuğçe Korkmaz, sadece iş hayatında yanındaki güvenilir asistanı ve destekçisidir.

Sosyal medyada gerginlik ve tartışma

İddialara dair yayılan görseller ve yorumlar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, bu tür haberlerin asılsız olduğunu belirtirken, diğerleri ise detaylı araştırmaların yapılması gerektiğini savundu. Tatlıses’in açıklaması, bu tartışmaların üzerine netlik kazandırmaya yardımcı oldu.

Tatlıses'in kariyer ve özel hayatından kesitler

7 çocuk ve 11 torunu bulunan İbrahim Tatlıses, uzun yıllardır sanat dünyasında etkileyici performansları ve cesur açıklamalarıyla tanınıyor. Kariyerinde birçok zorlu dönemi aşan sanatçı, bu tür söylentilere karşı her zaman güçlü duruşunu koruduğunu belirtiyor.

Tatlıses, açıklamasında; "Tuğçe ile aramızda tamamen profesyonel bir ilişki var. Onun yetenekleri ve işine olan bağlılığı, bu iddiaların asılsız olduğunu kanıtlar nitelikte. Benim için en önemli şey, sanatın ve işin en doğru şekilde yürütülmesidir," diyerek konuyu kapattı.