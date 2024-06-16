Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Tatlıses, yıllar önce çekilen bu karede, arkasındaki menajeri Hasan Bora, sol tarafındaki çocukluk arkadaşı Hasan Çelik ve sağ tarafındaki Hasan Nabi ile birlikte görülüyor. Fotoğrafın altına yazdığı notta, Tatlıses, bu üç arkadaşının kendisine kötülük ettiğini belirtti.

Tatlıses, paylaşımında "Bu gördüğünüz 3 arkadaş arkamdaki menajerim Hasan Bora, sol tarafımdaki çocukluk arkadaşım Hasan Çelik ve sağ tarafımdaki Hasan Nabi... Üçü de Hasan, bana kötülük etmişlerdi. Bu bayramı göremediler, Allah tahsilatlarını affetsin" ifadelerine yer verdi.