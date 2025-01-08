Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, torunu Berfin Karakeçeli'nin Oxford Üniversitesi'ne başvurduğunu duyurdu. Harran Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunu olan Berfin, eğitimine yurt dışında devam etmek için başvuruda bulundu.

Tatlıses'in yıllar önceki "Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik?" şeklindeki sözleri, torununun başvurusu sonrası yeniden gündem oldu.

Tatlıses'in torunun değişimi yankı uyandırdı

Berfin Karakeçeli'nin sosyal medyada paylaşılan son hali, takipçilerini şaşkına çevirdi. "Kocaman kız olmuş görmeyeli", "Maşallah çok değişmiş" gibi yorumlar yapıldı. Gözlerden uzak büyütülen Berfin'in bu değişimi, İbrahim Tatlıses'in ailesiyle ilgili daha önceki polemiklerinden farklı olarak, gündemde geniş yankı uyandırdı.