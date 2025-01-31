Türk müziğinin en önemli isimlerinden İbrahim Tatlıses, yıllardır birlikte sahne aldığı ve hiç yalnız bırakmadığı davulcusu Ahmet İzgi'nin ölüm haberini duyurdu. 72 yaşındaki ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, müzik dünyasında büyük bir kayıp yaşadığını ifade etti.

"Sahnemizin neşe kaynağıydı"

Tatlıses, uzun yıllar beraber sahneye çıktığı Ahmet İzgi'yi kaybetmenin derin hüznünü yaşadığını belirtti. “Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı davulcu Ahmet’imize veda etmenin tarifsiz hüznü içindeyim. Her zaman hatıralarımızda yaşayacak. Mekânın cennet olsun, Ahmet’im...” ifadeleriyle duygusal bir veda paylaştı. Bu mesaj, Tatlıses'in takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve birçok taziye mesajı alındı.

Tatlıses’in kilo verme süreci ve ifadesi

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla samimi bir sohbet gerçekleştiren İbrahim Tatlıses, 21 kilo vermesinin sırrını açıklamıştı. Diyet yaparak kilolarından kurtulduğunu belirten ünlü sanatçı, “Bir süre kebap ve lahmacun yememek zorunda kaldım ama onlarsız bir hayat olamaz” diyerek, kilo verme sürecini esprili bir dille anlattı.

Tatlıses, Ahmet İzgi için yeni tarih verdi

Tatlıses, diğer bir paylaşımında ise bu kayıp nedeniyle bu akşamki sahne performansının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. “Bu büyük kayıp nedeniyle bu akşamki Yeni Gazino sahnemiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” şeklinde duyuruda bulundu.