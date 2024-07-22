2009 yılında İbo Show'da yaşanan tartışma sonrasında yollarını ayıran ikili, geçtiğimiz gün bir araya gelerek geçmişe sünger çekti. Bodrum'da konser veren Yıldız Tilbe'ye jest yapan İbrahim Tatlıses, sahneye 100 adet kırmızı gül gönderdi.

"Geçmişi konuştuk anıları tazeledik"

Konser öncesi basın mensuplarıyla buluşan Yıldız Tilbe, Tatlıses ile barışmalarının kendisi için ne kadar anlamlı olduğunu anlattı. Tilbe, "Çok güzel bir gündü, geçmişi konuştuk, anıları tazeledik. Mutlu olduk, duygulandık" ifadelerini kullandı. Üzerinde dikkat çeken 5'i bir yerde kolyesiyle de ilgiyi üzerine çeken Tilbe, "İbrahim Bey ile bir dahaki buluşma ne zaman?" sorusuna "Her zaman" yanıtını verdi.

Sahnesine 100 adet gül gönderdi

İbrahim Tatlıses, barışmanın ardından Bodrum'da sahne alan Yıldız Tilbe'nin konserine katılamasa da büyük bir jest yaptı. Tatlıses, Tilbe'nin sahnesine 100 adet kırmızı gül göndererek aralarındaki buzları tamamen erittiğini gösterdi. Tilbe, sahnede gülleri izleyicilere göstererek İbrahim Tatlıses'e teşekkür etti ve ona jest olarak "Mavi Mavi" şarkısını seslendirdi.