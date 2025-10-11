Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, ‘Bozkırın Tezenesi’ olarak bilinen Neşet Ertaş’ın Kırşehir’deki mezarını ziyaret etti. Ertaş’ın vefatının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Tatlıses, mezar başında dua etti ve duygu yüklü açıklamalarda bulundu.

Tatlıses, Ertaş’a duyduğu saygıyı dile getirerek, “Yollarımız Neşet ustayla çok fazla kesişmedi. Bir kez İbo Show’a konuk olmuştu, bir de İzmir Havalimanı’nda karşılaştık. Ama çok fazla ekmeğini yedim. Üzerimde emeği çok. Onun çok ekmeğini yedik. Büyük bir sanatçıyı kaybettik, Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Ölümünden sonra değeri anlaşıldı

Tatlıses, hem Neşet Ertaş’ın hem de babası Muharrem Ertaş’ın ölümünden sonra daha çok kıymet gördüğünü vurgulayarak şunları söyledi: