İbrahim Tatlıses, Kurban Bayramı'nda dikkat çeken bir adım attı. Tatlıses, geçmişte kendisine kötülük yaptığını iddia ettiği çocukluk arkadaşı, menajeri ve bir başka arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak sosyal medya platformunda gündem oldu.

İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan ifşa!

Ünlü sanatçı, "Bu gördüğünüz 3 arkadaşım: menajerim Hasan Bora, çocukluk arkadaşım Hasan Çelik ve Hasan Nabi... Üçü de bana kötülük etmişlerdi. Bu bayramı göremediler, Allah rahmet eylesin" ifadeleriyle paylaştığı fotoğrafın altına not düştü. Tatlıses'in bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Son zamanlarda sık sık tartışmalara karışan Tatlıses, oğlu Ahmet ile yaşadığı anlaşmazlıklarla da gündeme gelmişti. Ancak Tatlıses'in bayram öncesinde yaptığı bu ifşa paylaşımı, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

İzmir'deki evinde bayramını geçiren Tatlıses'in, yeni sezonda İbo show'a devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu. Ünlü sanatçının hayranları, Tatlıses'in gelecek projeleri hakkında bilgi bekliyor.