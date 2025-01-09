c Başkanı İbrahim Veral, İzmir'in sahip olduğu zengin turizm materyallerine rağmen hak ettiği turizm pastasından payı alamadığını söyledi. Şehirdeki otel ve turizm tesislerinin kapasitesinin arttırılması gerektiğini belirten Veral, turizmin daha etkin şekilde kullanılması için önemli önerilerde bulundu.

İzmir’in turizm potansiyeli henüz keşfedilmedi

İzmir’in, sadece denizi ve kumsallarıyla değil, yılın her ayında değerlendirilmesi gereken çeşitli turizm değerlerine sahip olduğunu belirten İbrahim Veral, “Meryem Ana, Bergama, Kadifekale gibi tarihi ve inanç turizmine yönelik önemli potansiyellere sahip olan İzmir, aynı zamanda termal turizm açısından da geniş bir alana sahip” dedi. Ancak, bu değerlerin henüz yeterince kullanılamadığını ifade etti.

Kent merkezinde yatak kapasitesine ihtiyaç var

İzmir’in kent merkezinde turistlerin konaklaması için yeterli yatak kapasitesine sahip olmadığını belirten Veral, “Kemeraltı Çarşısı çevresindeki 3 kilometrelik alanda turizm tesislerine ciddi bir ihtiyaç var. Bu alanda yerli ve yabancı turistlerin konaklayabileceği yeni otel ve tesisler inşa edilmelidir” şeklinde konuştu. Ayrıca, tarihi bölgelerdeki turizm potansiyelinin arttırılmasının önemine değindi.

İzmir'in turizm geçmişi ve geleceği

Veral, İzmir’in 50 yıl önceki turizm seviyesinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, kentteki altyapı ve turizm değerlerinin yeniden canlandırılmasının gerektiğini söyledi. İzmir'in, meşhur fuarı ve Basmane bölgesindeki otelleri ile çok farklı bir seviyede olduğunu ifade eden Veral, şehrin turizmdeki geçmişini göz önünde bulundurarak geleceğe yönelik vizyon geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

İşbirliği çağrısı ve yeni projeler

İzmir Otelciler Odası olarak yerel yönetimlerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirten Veral, “Belediyelerle işbirliği yaparak İzmir’in turizmdeki potansiyelini ortaya çıkarabiliriz. Örneğin, Kordon, Konak Meydanı, Pasaport İskelesi gibi alanlarda kamuya ait binalar otel olarak kullanılabilir. Ayrıca, Basmane Çukuru’nda yapılacak bir otel, şehrin turizmine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Veral, önümüzdeki dönemde oda yöneticileriyle birlikte belediye başkanlarıyla görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmelerin İzmir'in turizm geleceği için önemli adımlar atılmasına yardımcı olacağını sözlerine ekledi.