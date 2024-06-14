Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, TOBB Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı olarak Belçika'nın Antwerp şehrinde düzenlenen Avrupa Odalar Birliği Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil etti.

Heyette yer alacak

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun liderliğindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyeti, "Eurochambres Congress 2024" adı altında gerçekleşen Genel Kurul'a katıldı. Hisarcıklıoğlu, Avrupa Odalar Birliği Başkan Yardımcısı olarak uluslararası işbirliği ve ekonomik entegrasyonun önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı.

İbrahim Yüksel, AB Uyum Komisyonu Başkanı sıfatıyla heyette yer alarak, Avrupa Parlamentosu seçimleri de dahil olmak üzere Avrupa ekonomilerini etkileyen konular üzerine görüş alışverişinde bulundu.