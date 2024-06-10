İç Anadolu Av ve Yaban Hayatı Federasyonu genel kurulunda mevcut başkan Selim Şahin yeniden başkan seçildi.Sefer Demir / ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde gerçekleştirilen İç Anadolu Av ve Yaban Hayatı Federasyonu genel kurulunda mevcut başkan Selim Şahin güven oyu alarak yeniden başkan seçildi.

Yapılan olağan kurulda daha önce iki dönem başkanlık yapan Şahin yeniden başkan seçilerek üst üste 3 dönem başkanlık yapan tek kişi ünvanına da sahip oldu.

Şahin genel kurulda yaptığı açıklamada, "Altı yıldır büyük bir onurla yürütmekte olduğumuz İç Anadolu Av ve Yaban Hayatı Federasyonumuzun olağan genel kurulunda güven tazeleyerek şahsımı ve yönetim kurulu üyelerimizi yeniden bu göreve layık gören kıymetli Avcı delegelerimize şükranlarımızı sunuyorum. "dedi.