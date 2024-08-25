İç Anadolu Bölgesi'nde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara yol açtı. Kırşehir'den acı haber gelirken, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir kişi kayboldu, birçok ilde maddi hasar meydana geldi.

Kırşehir'de sel kurbanı bir kişi hayatını kaybetti

Kırşehir merkezli Uzunali köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışlar sele neden oldu. Arazide bulunan 52 yaşındaki MA, sel sularına kapıldı. Çevredekilerin yardımı ile Sudan'da iptal edilen MA, sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi ancak canları kaybedildi. Sel nedeniyle köyde çok sayıda tarla da zarar gördü.

Kayseri'de heyelan: Kaybolan kişi aranıyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Güllüce Mahallesi'nde etkili olan Sağnak, sel ve heyelana yol açtı. Sel suları çok sayıda ev bastı, araçlar sular altında kaldı ve 1 kişi kayboldu. AFAD, UMKE, JAK ve diğer arama-kurtarma ekipleri, kaybolan kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede mahsur kalan 40 kişi ise güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kayseri Valiliği ve yerel bölgesel durumu değerlendirdi.

Kapadokya'da araç hasarları ve mahsur kalmalar

Kapadokya bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar, bazı araçlarda hasara yol açtı. Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde sel sularının nedeni olduğu kaya parçaları, park halindeki 3 araca zarar verdi. Ayrıca, sel nedeniyle araçlarda mahsur kalan bir dede ve torunu ekipler tarafından kurtarıldı. Göreme beldesinde ise toprak kayması sonucu iki arabada hasar oluşmuştur.

Sivas ve Konya'da sel ve yol kapatmaları

Sivas'ın Gürün ilçesinde sağanak yağışlar Tohma Çayı'nı taşıyarak ilçeyi Kayseri ve Malatya'ya kapatan yolu kapandı. AFAD ve diğer ekipler, sel sularını temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı. Konya'nın Kulu ilçesi ise evlerin zemin katları ve bahçeleri sel sularıyla doldu. Ekipler, su evlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir ve Çorum'da zarar ve tahliye çalışmaları

Nevşehir'de Sağnak sonrasında düşen kaya parçalarında hasara neden oldu ve dede-torun çiftinin araçları mahsur kaldı. Çorum'da etkili olan dolu, yollar göle ayrılmış ve tarımsal tarımın çadırlarını su bastı. Kızılay ve AFAD, etkilenen ailelere çadır yardımında bulundu.

Karaman, Aksaray ve Kahramanmaraş'ta maddi hasar

Karaman'da biriken sular bazı cadde ve bulvarlarda trafik aksamına yol açtı. Aksaray'da Sağnak ve dolu nedeniyle ev ve iş yerleri su altında kaldı, heyelanlar bazı araçlara zarar verdi. Kahramanmaraş'ta ise yollar sel suları nedeniyle göle döndü ve bir araç sularda kaldı.

Şiddetli yağışlar ve sel felaketleri İç Anadolu Bölgesi'nde büyük hasara neden olması, arama-kurtarma ve hasar tespiti çalışmaları devam ediyor.