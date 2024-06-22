ANKARA (AA) - IC Enterra Yenilenebilir Enerji, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre elektrik üretimini yüzde 49,1 artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IC Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) 2024 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre şirketin elektrik üretimi, yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,1 artarak 283 gigavatsaat seviyesine ulaştı. Ayrıca şirket aynı dönemde gelirlerini yüzde 12,3 artırarak 683 milyon liraya yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, 4 Nisan 2024'te hisselerinin Borsa İstanbul'da yatırımcılarla buluşması sonrasında açıkladıkları söz konusu sonuçların enerji sektöründeki sürdürülebilir büyüme potansiyellerini de ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yatırımcılarımızın, halka arz süreciyle birlikte sürdürülebilir bir büyümeye de ortak olduğunu bu sonuçlarla göstermiş olduk. Yılın ilk çeyreğinde 3 farklı coğrafi bölgede yer alan toplam kurulu gücü 388 megavatı bulan 9 hidroelektrik santralimizde elektrik üretimimizi yaklaşık yüzde 50 artırdık. Santrallerimizin üç aylık üretimi 283 gigavatsaate çıktı. Gelirlerimiz 683 milyon liraya yükselirken, etkin operasyonel stratejilerimiz ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artış göstererek 498 milyon lira FAVÖK elde ettik. Güçlü operasyonların etkisiyle bu yıl ilk çeyrekte yarattığımız net nakit yaklaşık 300 milyon lirayı buldu."

Yıllık olarak daha iyi operasyonel performansa rağmen faiz ve kur etkisiyle net dönem karı bir önceki yılın altında kalan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, ikinci çeyrekte attığı adımlar ile de dikkati çekiyor. Uzmanlığını ülke sınırları dışına taşıma hedefi doğrultusunda İtalyan Eterna Green S.r.l.'in yüzde 100 hissesini devraldığını duyuran IC Enterra Yenilenebilir Enerji, İtalya'da rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerji projeleri geliştirmek, belirli bir aşamaya gelmiş veya işletmede olan projeleri satın almak gibi çeşitli girişimler aracılığıyla güçlü bir portföy oluşturmak için önemli bir adım attı.

Ayrıca 485 megavat kapasiteli depolamalı güneş enerjisi santrali (GES) ve rüzgar enerjisi santrali projelerinde tüm ön lisanslarını aldığını ve izin süreçlerinin devam ettiği bilgisini yatırımcılarıyla paylaşan IC Enterra, yatırım çalışmaları süren 136 mekanik kurulu güç (MWm) kapasiteli Hatay Erzin-2 YEKA GES'i de bu yıl içinde, kademeli olarak devreye almayı planlıyor. Şirketin bir diğer odak noktası da izin süreçleri devam eden 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projesi. IC Enterra, izinlerin alınmasının ardından burada da yatırım çalışmalarına başlamaya hazırlanıyor.