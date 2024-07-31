Gokhanartan haber sitesinde yer alan bilgilere göre, bu zam, uçuş tarifelerine şu şekilde yansıtıldı:

THY ve Pegasus Havayolları : Yeni tavan fiyatlarını uçuş tarifelerine entegre etti.

: Yeni tavan fiyatlarını uçuş tarifelerine entegre etti. Fiyatlandırma: Bir uçuşta satılan biletlerin %80'i 2503 lira, geri kalan %20'lik kısmı ise 4003 lira olacak şekilde fiyatlandırıldı.

Zamın nedeni ve beklentiler

Zam kararının ardındaki nedenler arasında artan operasyonel maliyetler, yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar ve genel ekonomik koşullar yer alıyor. Havayolu şirketleri, bu tür zamlarla birlikte operasyonel maliyetlerini karşılamayı ve sürdürülebilir bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Ancak, bu tür zamların tüketici üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ve yolcu talebinin nasıl şekilleneceği merak konusu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün açıklaması

SHGM yetkilileri, zam kararının, havayolu şirketlerinin artan maliyetlerini dengelemek ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmelerini sağlamak amacıyla alındığını belirtti. Ayrıca, düzenli olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda bu tür fiyat ayarlamalarının gerektiği ve piyasa koşullarına göre düzenlendiği ifade edildi.