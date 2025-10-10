Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. Icardi’nin bu sezon sözleşmesinin son yılı olduğunu belirten Özbek, Barış Alper’in ise sözleşmesinin yenilendiğini açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklama yaptı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemdeki transfer ve sözleşme iddialarıyla ilgili olarak Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, futbolcuların kulüpteki durumları ve sözleşme süreçleriyle ilgili bilgiler verdi.

Özbek, Mauro Icardi’nin bu sezon son senesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bizim için Icardi çok önemli bir futbolcu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme bugünün konusu değildi. Sezonun ortalarına doğru kulübün vereceği bir karardır.”

Başkan, Icardi’nin takım için değerli olduğunu ve performansının önemine vurgu yaptı.

Barış Alper’in sözleşmesi yenilendi

Barış Alper Yılmaz hakkında açıklama yapan Özbek:

“Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok önemli ve değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle devam edecek.”

Özbek, genç oyuncunun Galatasaray’daki geleceğinin güvence altında olduğunu ifade etti.