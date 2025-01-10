Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi, boşanma sürecinde olduğu Wanda Nara ile ilişkisiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Instagram üzerinden uzun bir açıklama yapan Icardi, Nara'nın rap’çi sevgilisi L-Gante ile üç yıl süren gizli bir ilişki yaşadığını söyledi. Nara, ilişkisini sürdürürken aynı zamanda ailesini terk ettiğini ve çocuklarına "yalnızca bir arkadaş" dediğini belirten Icardi, "Kendisi hâlâ benimle evliyken bu ilişkiyi başlattı" dedi.

Senegalli futbolcu ve Dubai buluşması

Icardi, L-Gante’ye de seslenerek, tıpkı kendisi gibi aldatıldığını iddia etti. 2023 Ocak ayında, L-Gante'nin Senegal asıllı bir futbolcu ile Dubai'de buluştuğunu öne sürdü. Bu buluşmanın, oğlunun doğum gününde gerçekleştiğini belirten Icardi, o gün L-Gante’nin kutlamaya sadece gece yarısına yakın geldiğini söyledi.

Şiddet ve silah suçlamalarına yanıt

Icardi, Wanda Nara'nın kendisine yönelik şiddet iddialarına da açıklık getirdi. Bir baskın sırasında hakkında şiddet ve silah bulundurma suçlamasıyla evine yapılan baskında hiçbir suç unsuru bulunmadığını ve yalnızca dizindeki sakatlık nedeniyle bir operasyon için hazırlık yaparken bu olayın yaşandığını belirtti.

Çocuklarına yalan söylediğini iddia ediyor

Mauro Icardi, kızlarına Wanda Nara'nın ilişkisi hakkında yalanlar söylediğini ifade etti. Nara'nın, kızlarını kendisinin China Suarez ile olan ilişkisi hakkında manipüle etmeye çalıştığını söyleyen Icardi, "Gerçekleri söyleme cesareti yok" dedi. Ayrıca, çocuklarının utanç duyduğunu ve annelerinin eylemlerinin onları etkilediğini de vurguladı.

Yeni aşkını duyurdu

Mauro Icardi, açıklamalarının ardından yeni sevgilisi China Suarez ile bir fotoğraf paylaştı ve "En iyi hikayeler, en beklemediği anda başlar" şeklinde bir mesaj paylaştı. Bu, Icardi'nin, hayatında yeni bir sayfa açtığını ve geçmişteki karmaşalardan sıyrıldığını gösterdi.