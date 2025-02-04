Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçındaki Davinson Sanchez’in pozisyonuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Portekizli çalıştırıcının bu paylaşımı büyük yankı uyandırırken, Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi’den gecikmeden bir yanıt geldi.

Icardi’den art arda paylaşımlar

Tedavisi için İstanbul’a dönen Arjantinli golcü, Mourinho’nun paylaşımına sosyal medya üzerinden karşılık verdi. Icardi’nin peş peşe yaptığı açıklamalar kısa sürede büyük ilgi gördü ve taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.

İşte Icardi'nin paylaşımları:

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet, Mourinho ve Icardi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı bu açıklamalarla yeniden alevlendi. Futbolseverler, yaşanan bu polemiğin derbi atmosferini daha da artıracağını düşünüyor.