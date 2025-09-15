Daha önce tarihi ve turistik mekânlarda çektiği fotoğraflarla gündeme gelen ünlü model, bu kez Türk kahvaltısı tercihleriyle takipçilerinin ilgisini çekti.

Arjantinli model ve oyuncu Suarez, Türkiye’ye yerleşmesinin ardından sosyal medya hesabından sık sık İstanbul’daki yaşamına dair anlar paylaşarak takipçileriyle buluşuyor. Tarihi mekanları gezip bu anlarını hayranlarıyla paylaşan Suarez, son olarak mutfak tercihleriyle gündeme geldi.

Wanda Nara ile yollarını ayırdıktan sonra aşklarını gözler önüne seren Icardi ve Suarez çifti, sosyal medyadaki romantik paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor.

33 yaşındaki Suarez, bu kez kahvaltı sofrasından paylaştığı bir kareyle konuşuldu. Türk mutfağını keşfetmeye başladığını gösteren ünlü model, menemen tercihiyle dikkat çekti.

Kendi hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları Suarez’in bu tercihine övgü dolu yorumlar yaptı.

“Tam bir İstanbul kahvaltısı”,

“Menemen tercihine bayıldık”,

“Türk mutfağını keşfetmeye başladı”

gibi yorumlar sosyal medyada öne çıktı.

İstanbul’da yaşamaya başladıktan sonra Türk mutfağına ilgisinin giderek arttığı gözlenen Suarez’in ilerleyen günlerde farklı lezzetlerle ilgili paylaşımlar yapması bekleniyor.

Galatasaray taraftarları ve sosyal medya kullanıcıları ise ünlü modelin bu sıcak paylaşımlarını büyük ilgiyle takip ediyor.