Geçen sezon Süper Lig'i Galatasaray ile 2. kez zirveye taşıyan ve gol kralı olan Icardi, bu yaz transfer döneminde birçok kulüpten ilgi görmüştü. Özellikle Suudi Arabistan'dan gelen senelik 40 milyon euroluk teklif haberleri dikkat çekiciydi.

Ancak Icardi, maddi cazibeler yerine Galatasaray'daki projenin bir parçası olmayı tercih etti. Sabah'ın haberine göre ABD'den de teklifler alan Icardi, tüm kulüplere olumsuz yanıt verdi.

"Para için değil, şampiyonluk için geldim!"

Şampiyonluk kutlamalarında konuşan Icardi, aldığı teklifleri ve Galatasaray'da kalma kararını şu sözlerle dile getirmişti:

"Milyonlarca euro teklifler geldi. Ben buraya para için gelmedim şampiyonluk için geldim. Seneye de burada olacağım ve 5. yıldız için çalışacağım."

İstanbul'da mutlu bir yaşam

Ailesiyle birlikte İstanbul'da mutlu bir yaşam süren Icardi çifti, çocuklarının okul kayıtlarını da yeniledi. İlk sezonlarında rezidansta yaşayan çift, daha sonra Göktürk'te bir villaya taşınmıştı.

Galatasaray ile 2 yıl Daha sözleşmesi var

Yıllık 10 milyon euro kazanan Icardi'nin Galatasaray ile 2 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Bu süreçte milli takımdan da uzak kalan Icardi, tüm konsantrasyonunu Galatasaray'a vermiş durumda.

5. yıldız hedefi

Icardi'nin kararlılığı ve Galatasaray'a olan bağlılığı, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırıyor. Arjantinli yıldız, bu sezon da Galatasaray'ı başarıya taşımak ve 5. yıldızı kazandırmak için ter dökecek gibi görünüyor.