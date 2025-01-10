Mauro Icardi, uzun süredir adının aşk dedikodularına karıştığı China Suarez ile ilişkisini duyurdu. Arjantinli futbolcu, sevgilisiyle sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Icardi, paylaştığı mesajda "En iyi hikâyeler, en beklemediğin anda başlar... Kim bilir? Bunlar kaderin işleri." diyerek yeni ilişkisine olan inancını dile getirdi.

İlginç bir şekilde, Icardi'nin paylaştığı fotoğraflarda önceki eşi Wanda Nara'ya ait dövmelerinin silindiği dikkatlerden kaçmadı. Icardi'nin sol yüzük parmağındaki "Wanda" yazan dövmesi ve kolundaki "Wanda" dövmesi, yeni ilişkisini duyurduğu fotoğraflardan önce silinmişti.

Dövmelerini sildirmekle kalmadı, yeni aşkını duyurdu

Icardi'nin, China Suarez ile olan yeni ilişkisi, sadece aşk hayatıyla değil, aynı zamanda vücudundaki dövmelerle de gündeme geldi. Yıldız futbolcunun, eski eşinin adını taşıyan dövmelerini silmesinin, boşanma sürecinin ardından yaşadığı duygusal değişimi gösterdiği söyleniyor.

Wanda Nara'nın tepkisi merak ediliyor

Icardi'nin dövmelerini sildirme kararı, Wanda Nara tarafından nasıl karşılandı? Nara'nın da sol yüzük parmağındaki Mauro dövmesini silip-silmediği ise henüz bilinmiyor. Yıldız çiftin, birbirlerine olan bağlılıklarını simgeleyen dövmelerin silinmesi, ayrılıklarının ardından başlayan yeni dönemin sembolü olarak yorumlanıyor.