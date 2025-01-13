Mauro Icardi, adının aşk dedikodularına karıştığı Arjantinli oyuncu, model ve şarkıcı China Suarez ile birlikte olduğunu geçtiğimiz hafta doğrulamıştı. Icardi, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan fotoğraflarını paylaşarak, "En iyi hikâyeler, en beklemediğin anda başlar… Ne kadar zaman geçerse geçsin, her zaman iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu bulan kader…" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu romantik paylaşım, kısa sürede büyük bir ilgi gördü.

Icardi’nin paylaşımının ardından, China Suarez de sosyal medya hesabından Icardi ile birlikte olduğu fotoğraflarını yayınladı. Çinli şarkıcı, fotoğraflarına "Aşk patlaması" notunu düşerek, ilişkilerini takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım, kısa sürede 570 bin beğeni alarak büyük bir etkileşim yarattı.

Wanda Nara’nın tepkisi

Mauro Icardi’nin eski eşi ve çocuklarının annesi Wanda Nara, konuya dair sosyal medyada sessizliğini korumuyor. Nara, sıkça çocuklarıyla paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Ancak, Icardi’nin yeni ilişkisi hakkında henüz bir yorum yapmadı. Wanda Nara’nın, eski eşinin bu yeni ilişkisine nasıl bir tepki vereceği ise merakla bekleniyor.