İstanbul'un önemli etkinlik mekanlarından biri olan Haliç Kongre Merkezi, 20 Eylül Cuma günü ünlü isimleri ağırlayacak. ICECHURCHILL Yılın Enleri Ödül Töreni, kırmızı halı röportajları, dans gösterileri ve unutulmaz sahne performanslarıyla dolu bir gece vaat ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Gece, sanat dünyasının ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek. Başarılı kişiler ve kurumlar, yıl boyunca elde ettikleri başarıları ve katkılarıyla tanınacak ve ödüllendirilecekler. Ödül töreni sırasında katılımcılar, kendi başarı hikayelerini ve başarılarını bir kez daha paylaşma fırsatı bulacaklar.

ICECHURCHILL Yılın Enleri Ödül Töreni, düzenlenecek özel etkinliklerle renklendirilecek. Kırmızı halı üzerinde ünlü isimler, medya mensuplarına poz vererek gecenin atmosferini daha da özel kılacaklar. Ayrıca, gece boyunca düzenlenecek dans gösterileri ve canlı performanslar, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Organizasyon komitesi, geceye katılacak olan misafirlerin, sektörlerindeki yenilikçi ve başarılı çalışmalarını kutlamayı ve bir araya gelmeyi amaçladıklarını belirtiyor. ICECHURCHILL Yılın Enleri Ödül Töreni'nin, İstanbul'un kültürel ve sanatsal hayatına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. 20 Eylül'de gerçekleşecek olan bu özel etkinlik, katılımcılarına unutulmaz bir gece yaşatmayı vaat ediyor.