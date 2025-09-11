İZMİR(Ege Ajans)- Cezaevlerinde kalan ve eğitim evlerinde bulunan çocukların gelişimine yönelik yürütülen “İçeride Umut Var” projesine yönelik değerlendirme toplantısı, Ege Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi(EGEÇEM) Müdürü Prof. Dr. Sibel Sönmez, Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği Başkanı Ayşe Figen Tan, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Nefise Kartal, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi temsilcileri katıldı.

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Ersan, “Toplantımızda; cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocuklar ile eğitim evlerinde bulunan 12-18 yaş arası gençlere yönelik hazırlanacak kapsamlı eğitim ve gelişim destek programının ele aldık. Proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm etkinlikler, Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) koordinatörlüğünde yürütülecek. Proje çerçevesinde 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi desteklenecek. Anneler için eğitim programları düzenlenecek. Kurumlar arasında ortak projeler planlanacak. Üniversite öğrencileri ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersleri kapsamında projeye dahil edilecek. Öğretim üyeleri ve üniversite personeli ile ortak atölye çalışmaları yapılacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için son derece faydalı olacak bu projeye yönelik alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum, iş birliğinde bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.