Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren Atatürk Sanayi Sitesi'nde oto boya ustası olan Muhammet Uyan, yolda bulduğu ve içinde 5 bin TL ile kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

"Kimliğinden buldum"

Aracıyla seyir halindeyken cüzdanı fark eden 4 çocuk babası oto boya ustası Muhammet Uyan, örnek bir davranış sergileyerek cüzdanı sahibine ulaştırdı. Uyan, uzun uğraşlar sonucu cüzdanın sahibini bulduğunu belirtirken, "Cüzdanı alıp dükkanıma geçtim. İçerisinde kimlik veya iletişim numarası bulmak için baktım ve kimliği buldum" dedi.

Sanayide başyalayan dostluk

Cüzdan sahibini kimlik fotoğrafından tanıdığını belirten Uyan, "Cüzdan sahibi sanayiye gelmişti. Hemen gülerek seslendim, 'Buldun mu cüzdanını?' dedim ve dükkanıma davet edip cüzdanını teslim ettim" şeklinde konuştu.

Cüzdanının kaybolduğunu fark eden Sebahattin Akıncı ise, "Eve geldikten sonra cüzdanımın olmadığını fark ettim. Sağ olsun Muhammet ustamız bulmuş ve sahip çıkmış cüzdanıma. Böyle iyi insanların olması ne kadar sevindirici."