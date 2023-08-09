Bugün artık medya aracılığı ile kapitalizm içimizden gelenlere de egemen olma girişiminde. Tabii yolu da her eve giren, her TV kanalında durmaksızın yer alan bir reklam “sensiz olmaz” pardon, şeysiz(!) olmaz, arka planda gelin ve damat, ön planda ışıldayan pırlantalar ve müzik eşliğinde pırıl pırıl da olsa taş işte, ama biz de taşlara sarmışız, taşlaşmışız. Sımsıcak bir söylem “İçimden geldi”. Haydi aklımızı kullanıp düşünelim, sım sıcak bir içimden geldi deyip, neler düşlerdik?... de

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Günümüzde; içimden geldi deyip, içimizden gelenleri söyleyebilmek pek olası değil. Siyaset, hukuk, ekonomi, uluslararası ilişkiler, hani bu içimizden gelen savunulan düşünceyi ispat için, kanıtlar gerekli ya…. İşte bunlar büyük sıkıntı. Ne TV kanallarında ne müzikli, ne müziksiz söyleyemezsiniz, para da kazandırmaz. Bu dönemde içimizden geleni içimizde tutmayı öğrendik. Dengeleri bozulan ekonomi, işsizlik, yüksek enflasyon, kaybolan adalet, umutsuzluk, huzursuzluk, çaresizlik ve en önemlisi bunların, hepimizi içine alan öfkesi…

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Kevgire dönmüş sınırlardan 10 milyonu aştığı söylenen sığınmacıların gelişi, sanki provası yapılıyormuş gibi olası kaos, çatışma… Zaten dünya mayın tarlası gibi, nereye dokunsan patlıyor. İklim krizi sanki her kavramı sardı, cayır cayır yakıyor. Çare? Görünmüyor… İçimizden geçen … yok. Varsa da içimizde kalsın.