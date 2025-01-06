Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, içinde bebek bulunan özel ambulans ile bir otomobil çarpıştı. Şans eseri, kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, Kandıra Sapağı'nda meydana geldi
Kaza, İzmit Kandıra Sapağı'nda yaşandı. Sürücüleri belirlenemeyen 41 FJ 521 plakalı özel ambulans, 03 BK 040 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans kontrolden çıkarak ATM’ye çarparak durabildi.
Ambulansın içindeki bebek güvenliğe alındı
Kazaya müdahale eden sağlık ekipleri, ambulansın içinde bulunan bebeği başka bir ambulansa alarak güvenli şekilde hastaneye sevk etti.
Polis soruşturma başlattı
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kazanın nedenini araştırmaya başladı. Maddi hasarla sonuçlanan kaza sonrası olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA