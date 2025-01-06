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Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kazanın nedenini araştırmaya başladı. Maddi hasarla sonuçlanan kaza sonrası olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazaya müdahale eden sağlık ekipleri, ambulansın içinde bulunan bebeği başka bir ambulansa alarak güvenli şekilde hastaneye sevk etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, içinde bebek bulunan özel ambulans ile bir otomobil çarpıştı. Şans eseri, kaza maddi hasarla atlatıldı.

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