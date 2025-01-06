Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, içinde bebek bulunan özel ambulans ile bir otomobil çarpıştı. Şans eseri, kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Kandıra Sapağı'nda meydana geldi

Kaza, İzmit Kandıra Sapağı'nda yaşandı. Sürücüleri belirlenemeyen 41 FJ 521 plakalı özel ambulans, 03 BK 040 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans kontrolden çıkarak ATM’ye çarparak durabildi.

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İçinde Bebek Bulunan Ambulans Kaza Yaptı (2)

Ambulansın içindeki bebek güvenliğe alındı

Kazaya müdahale eden sağlık ekipleri, ambulansın içinde bulunan bebeği başka bir ambulansa alarak güvenli şekilde hastaneye sevk etti.

Polis soruşturma başlattı

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kazanın nedenini araştırmaya başladı. Maddi hasarla sonuçlanan kaza sonrası olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA