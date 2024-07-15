İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yaptığı açıklamada, "15 Temmuz sadece bir darbe girişiminin bastırılması değil, aynı zamanda hastalıklı bir zihniyetin ve o zihniyetin ektiği hastalıklı tohumların kökünden söküldüğü bir gündür" dedi.

"Milli İrade'nin zafer günü"

Bülent Turan, 15 Temmuz’un sadece bir darbe girişiminin değil, aynı zamanda yıllarca Türk demokrasisine tahakküm eden vesayet aklının yenildiği bir gün olduğunu belirtti. Turan, açıklamasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlayan Milli Mücadele'nin şifresi olan Hakimiyet-i Milliye, TBMM'nin açılması, savaş meydanlarındaki zafer ve nihayetinde Cumhuriyetin ilanı ile kemale ermiştir. Ancak, 27 Mayıs 1960 Darbesi, Hakimiyet-i Milliye’nin karşısında olan bir akıl olduğunu göstermiştir" diye konuştu.

"Vesayet aklı ve demokrasi"

Turan, vesayet aklının Türk demokrasisine ilk darbesini 27 Mayıs 1960 Darbesi ile vurduğunu ve bu zihniyetin 1961 Anayasası ile yerleştiğini belirtti. Sonrasında gelen muhtıra ve darbe süreçleriyle vesayetin sürekli tahkim edildiğini ifade eden Turan, bu aklın en belirgin özelliğinin kendisini demokrasi kılıfı içinde sunması olduğunu söyledi.

"Onlar iş başındaysa bizler de öyleyiz"

Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28 Şubat sürecinin mağduriyetini yaşayan bir lider olarak, 27 Nisan E-Muhtıra girişimi, Gezi ve 17-25 Aralık süreçlerine karşı kararlı ve net bir duruş sergilediğini belirten Turan, "15 Temmuz gecesi yaptığı çağrı, Aziz Milletimiz nezdinde büyük bir karşılık bulmuş ve hain darbe girişimi mağlup edilmiştir" dedi. Turan, "Bundan sonra gayri milli mihrakların dışarıdan desteklediği yapılar bilmelidir ki, onlar iş başındaysa, bizler de iş başındayız" dedi.

Demokrasi yolunda 15 Temmuz

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 15 Temmuz’un, tam bağımsızlık ve demokrasi yolunda verilen son şehitlerle Türkiye Yüzyılı’na girerken Milli İrade’nin üstündeki tüm gayri milli mihrakların temizlendiği bir gün olduğunu ifade etti. "15 Temmuz, 1919'daki Hakimiyeti Milliye hedefinin tamamlandığı gündür" diyen Turan, sözlerini "15 Temmuz Milli İrade Zaferimiz kutlu, şehitlerimizin ruhu şad, gazilerimiz Rıza-i İlahi'ye mazhar olsun" diyerek tamamladı.