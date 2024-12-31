İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 gün içerisinde 35 bin 114 Suriyeli'nin Türkiye'den geri dönerek ülkelerine döndüğünü duyurdu. Yerlikaya, Şam'a bir göçmen ofisi açılacağını ve dönüşlerin şu anda ağırlıklı olarak Halep'e yapıldığını belirtti. Bakan, Türkiye'de doğan Suriyelilere vatandaşlık verilmediğini de ifade etti.

Bakan Yerlikaya, katıldığı özel bir televizyon kanalında ülke gündemine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından gerçekleşen bu dönüşlerin, Türkiye’nin tarihi açısından önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Yerlikaya, şu şekilde konuştu:

"Biz tarihin doğru tarafında durduk"

"Suriye'de biz tarihin doğru tarafında durduk. Türkiye'de 4 milyon 156 bin yasal kalış hakkı olan yabancı var. 8 Aralık’tan sonra, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde geri dönüşler başladı. 21 günde 35 bin 114 Suriyeli, vatanlarına geri döndü."

"Günde bin 700'E yakın dönüş oluyor"

Günde yaklaşık 1.700 kişinin geri döndüğünü belirten Bakan Yerlikaya, 9 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında günlük dönüş ortalamasının 1.672 olduğunu açıkladı. Toplamda ise 775 bin 117 Suriyeli gönüllü olarak Türkiye'den geri dönmüş durumda. Bakan, dönüşlerin yoğunlukla Halep’e olduğunu vurguladı ve ekledi: "Türkiye'de doğan Suriyelilere vatandaşlık verilmedi."

"ŞAM'DA bir göçmen ofisi açılacak"

Bakan Yerlikaya, Suriye'nin başkenti Şam'da bir göçmen ofisi açılacağını ve bu ofiste Suriyelilere her türlü eğitim ve yardımın sağlanacağını açıkladı. Okulların tatil olmasıyla birlikte dönüşlerin daha da artacağı bekleniyor. Yerlikaya, aynı zamanda düzensiz göçle mücadeleye de değindi. Bakan, bu konuda büyük başarılar elde ettiklerini belirterek şunları söyledi: "İnsan kaçakçılığına karşı büyük başarılar sağladık. 7 bin 626 kişiyi tutukladık ve 8 bin 431 araca el koyduk."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları, Türkiye'nin göçmen politikaları ve Suriye'deki güvenli bölgelere yönelik yaptığı desteklerin artarak devam edeceğini gösteriyor.