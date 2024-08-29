İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-36” operasyonunda 502 kilogram esrarın ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Zehir tacirleri gözaltına alındı

Artvin'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, jandarma ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, "NARKOÇELİK-36" kod adıyla gerçekleştirilen operasyonda 502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sırasında iki şüpheli zehir taciri de yakalanarak gözaltına alındı.