İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Yerlikaya, ziyaretine dair yaptığı paylaşımda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Mavi Vatan’ın her köşesinde olduğu gibi Van Gölü’nde de huzur ve güvenliği sağlamak için büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Mavi Vatan’ımızın dört bir yanında olduğu gibi Van Gölü’nde de huzur ve güvenliği tesis etmek için canla başla çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullanan Yerlikaya, bölgedeki güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekti.

Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığımızı ziyaret ettim.



Sahil Güvenlik Komutanlığımız Mavi Vatan’ımızın dört bir yanında olduğu gibi Van Gölü’nde de huzur ve güvenliği tesis etmek için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.

📍Ahlat#TürkiyeninHuzuru🇹🇷 pic.twitter.com/56pWQfsPmZ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 25, 2024