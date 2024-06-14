Türkiye'de gündüz kuşağında yer alan ve sıklıkla sosyal medyada gündem olan bazı televizyon programları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da dikkatini çekti. Yerlikaya, son bir yılın bilançosunu açıkladığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve bu tür programlara olan tepkisini dile getirdi.

"Bu yayınlardan hoşlanmıyorum"

Sözcü'de yer alan habere göre, Bakan Ali Yerlikaya, gündüz kuşağı programları hakkında sert açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, bu tür yayınlardan hoşlanmadığını belirterek, "Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var?" ifadelerini kullandı.

"Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, suçu aydınlatmanın İçişleri Bakanlığı'nın görevi olduğunu, adaletin tecelli etmesinin ise Adalet Bakanlığı'nın işi olduğunu vurguladı. Yerlikaya, "Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV'lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması," diyerek, televizyon programlarının adalet sürecine müdahil olmaması gerektiğini belirtti.

"Etik değerlerden sapmalar var"

Bakan Yerlikaya, bu programların etik değerlerden saptığını ve toplumun değerlerini zedelediğini ifade etti. Gündüz kuşağı programlarının, sosyal medya ve halk arasında sıkça tartışılan konular haline gelmesi, Yerlikaya'nın da tepkisini çekti.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları, gündüz kuşağı programlarına yönelik eleştirilerin artmasına yol açarken, bu tür yayınların geleceği hakkında da önemli bir tartışma başlattı.