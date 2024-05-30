İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli düzenlenen 'Smart Trade Coin' operasyonunda 1 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığına karışan 127 kişinin yakalandığını açıkladı. Uluslararası boyutta gerçekleşen dolandırıcılık eyleminde, şahısların 'sıfır risk ile yüksek kazanç' vaadiyle kripto varlık alım/satım platformu üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği belirtildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara merkezli 21 ilde 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'sıfır risk ile yüksek kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 'Sibergököz-42' operasyonları düzenlendi." ifadelerine yer verdi.

Ankara merkezli 2️⃣1️⃣ ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik “SİBERGÖZ-42” operasyonları düzenlendi.



1️⃣ Milyar Dolar haksız kazanç elde… pic.twitter.com/4NTV0cUhP9 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 30, 2024

Bakanlığın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda, dolandırıcılıkta 1 milyar dolarlık haksız kazanç elde edildiği tespit edilen 127 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyon kapsamında, Ankara'nın yanı sıra Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği aktarıldı.

Bakan Yerlikaya, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında." diyerek, siber suçlarla mücadelede kararlılık mesajı verdi.