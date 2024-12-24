İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda yaptığı açıklamalarda, Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye’den ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı ve Türkiye’deki güncel yabancı nüfus verilerini paylaştı.

Türkiye’deki yabancı sayısı

Yerlikaya, Türkiye’de yasal kalış hakkı olan yabancıların toplam sayısının 4 milyon 164 bin 472 olduğunu belirtti. Bu sayının:

2 milyon 920 bin 119’unun geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğunu,

İstanbul’da ise 506 bin Suriyeli’nin yaşadığını açıkladı.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısında artış

Bakan Yerlikaya, son 15 gün içinde 25 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü ve bu rakamın önceki dönemlere göre 7 kat arttığını belirtti.

Yerlikaya, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin, Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceklerini ve aynı gün içerisinde randevu alarak işlemlerini tamamlayabileceklerini söyledi.

Ev ve araçlarını götürebilecekler

Bakan Yerlikaya, Suriyelilerin ülkelerine dönerken:

Ev eşyalarını,

İş yeri malzemelerini,

Araçlarını yanlarında götürebileceklerini ifade etti.

Güvenli geri dönüş için çalışmalar sürüyor

Yerlikaya, geri dönüş sürecinde Suriyelilere her türlü kolaylığın sağlanacağını ve bu süreçte güvenliğin öncelik olacağını vurguladı. Türkiye’nin Suriye’nin yeniden inşasında da aktif rol oynayacağını belirten Bakan, bu dönüşlerin istikrarı artıracağını ifade etti.

Suriye’ye dönüşlerde artış devam edecek

Suriye’de siyasi değişimin ardından Türkiye’nin desteğiyle yeniden inşa sürecine girildiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde ülkelerine dönen Suriyeli sayısının daha da artması bekleniyor.

Başvurular kolaylaştırıldı

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen süreç kapsamında başvuruların hızla değerlendirildiğini belirten yetkililer, Suriyelilerin dönüşlerinin kayıt altına alındığını ve sürecin titizlikle takip edildiğini kaydetti.