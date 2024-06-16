KONYA (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Konya İl Başkanlığı bayramlaşma programında partililerle bir araya geldi.

Yerlikaya, il başkanlığındaki programda, bayramların gönüllere cila çekme seferberliği olduğunu söyledi.

Kardeşlik ve beraberlik duyguları içinde, bu yüzyılı "Türkiye Yüzyılı" yapma hedefiyle ilerlediklerini vurgulayan Yerlikaya, "Turizmden sanayiye, esnaftan tarıma, bildiğimiz tüm sektörlerde Konya hep atılım içinde ve örnek gösterilen bir dünya şehri olmaya sizlerin teşkilat gayretiyle daha da taçlanmaya devam edecek." diye konuştu.

- Suçlulara karşı mücadele sürecek

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığında bir yılı geride bıraktığına değinerek şöyle konuştu:

"Başta bölücü terör örgütü olmak üzere, tüm terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, sözüm ona şehir eşyası diye kibirlenenlere, zehir tacirlerine, düzensiz göç ve bunlara vesile olan kaçakçı organizatörlerle, kişilere ve mallara karşı işlenen suçlarla kendimizle yarış halinde olmaya, güvenlik kuvvetlerinde jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımızla gece gündüz demeden devam edeceğiz. Destek ve dualarınız bizim en büyük heyecanımız. Size layık olmak için gayret gösteriyoruz, çok ama çok daha iyi olacağız. Dünyanın en huzurlu ve en güvenli şehirleri bizim şehirlerimiz olacak."

Bakan Yerlikaya, Filistinlilerin en kısa zamanda feraha, kurtuluşa ve barışa ulaşması için de dua ettiklerini kaydetti.

Programda, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve milletvekilleri de konuşma yaptı.