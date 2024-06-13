ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sınırlarımızdan girişi engellenen 194 bin 450 düzensiz göçmen var. 141 bin 187 kişi İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi'nin başarılı çalışmalarıyla deport edildi. Yani kendi ülkesine geri gönderilen düzensiz göçmen. Bu rakam, İçişleri Göç İdaresinin 2014'ten bu yana bütün zamanların en iyi rakamı." dedi.

Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen "Ankara 365 Medya Buluşmaları" toplantısında, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Ruhsatsız silah cezasının caydırıcılığıyla ilgili kanun tasarısının Meclis'in onayından geçmesi durumunda caydırıcılıktaki güçlerinin çok daha ileri boyuta ulaşacağını ifade eden Yerlikaya, son bir yılda 108 bin 320 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini belirtti.

Kara vatan ve mavi vatanın yanı sıra bir de siber vatanın varlığına işaret eden Yerlikaya, daha geniş ve ucu bucağı olmayan bu alanın içerisinde "eşkiyaların ve zehir tacirleri"nin bulunduğunu vurguladı.

Yerlikaya, bu kapsamda insanın aklına gelmeyen, yeni keşfedilen suç türleriyle karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Devlet olarak, İçişleri Bakanlığı olarak, Milli İstihbarat olarak, siber vatanında da biz siber devriyelerimizle az önce de ifade ettiğim gibi durmuyoruz, duraksamıyoruz." dedi.

Suç unsuru olabileceği değerlendirilen 209 binin üzerinde sosyal medya hesabının incelendiğini aktaran Yerlikaya, bunlardan 39 bin 671'inin terörle iltisaklı olduğununun tespit edildiğini, 297 kişinin tutuklandığını, bilişim-ödeme-yasa dışı bahisle ilgili 3 bin 63 kişinin tutuklandığını, çevrimiçi çocuk istismarında ise 237 kişinin tutuklandığını söyledi.

Yerlikaya, incelenen 661 milyon X hesabının 191 milyonunun bot hesap olduğunu ve bu hesaplardan 14 milyar paylaşım yapıldığını kaydederek, "Bizde öyle bir sistem var ki tek tek sayıyoruz, görüyoruz ve bu paylaşımların 5,4 milyarı yani yüzde 39'u olumsuz ve spekülatif nitelikli paylaşım. Böyle bir sosyal medya mecrası olduğunu da hassasiyetle belirtmek istiyorum." diye konuştu.

- Göç verileri

Bakan Yerlikaya, dünyanın en büyük uğraş alanının göç konusu olduğunu bildirdi. Türkiye'nin göç konusunda mücadele ettiğini vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Ülkemize girişi, kalışı, çalışması ve çıkışı yasal olan yabancıya biz düzenli yabancı diyoruz. Eğer girişi, kalışı, çalışması ve çıkışı yasal değilse biz onlara düzensiz göçmen diyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yapmaya çalıştığımız şey şu; düzensiz göçle mücadele etmek ve buna imkan sağlayan düzensiz göçmen organizatörü kaçakçılarıyla mücadele etmek. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine 7 bin 600 civarında operasyon yaptık 4 bin 493'ünü tutukladık ve bu bizim 81 valimizin, emniyetimiz ve jandarmamızın belli başlı performans kriterlerinden birisi. 81 valimize vermiş olduğumuz talimat o dur ki göçmen kaçakçılığı organizatörlerine nefes aldırmayacaksınız. Çünkü 7 bin kilometre ileriden benim ülkeme gelmeye cesareti nasıl bulabilir, ömründe hiçbir şekilde şehir dışına bile çıkmamış bir göçmen. Bu ağı çökertmek bizim en büyük gayretimiz. Bu yıl fevkalade başarı gösterdik."

Düzenli göçmenlere ilişkin ülke genelindeki verileri paylaşan Yerlikaya, 3 milyon 114 bin 99 geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 125 bin 623 ikamet izinli, 234 bin 528 ise uluslararası koruma altında olan yasal göçmen bulunduğunu söyledi.

- "Sınırlarımızdan girişi engellenen 194 bin 450 düzensiz göçmen var"

Bakan Yerlikaya, 19 Temmuz 2023'te İstanbul'da başlattıkları "Mobil Göç Noktası"na ilişkin verileri de paylaştı.

Mobil Göç Noktası'nın büyük işler yaptığını belirten Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir komplikasyonla karşılaşmadan biz bu fikri ortaya attık. Pilot bölge olarak İstanbul'da denedik, mükemmel sonuç aldık. Bakın 746 bin sorgulanan kişi. Yani Taksim'de geliyor çok uzun duruyor. 4 saat boyunca polis baktığı zaman kimliğinizi görebilir miyim? Eğer yanında kimlik yok ise diyor ki şu görünen araca sizi bir dakika misafir edebilir miyiz? Evet diyor. O aracın içerisinde parmak izi... Düzenli yani yasal kalışı olan bir yabancı olduğunu gördüğümüz zaman anlayışı için teşekkür ediyoruz. Değilse kendisini biz geri gönderme merkezine götürüyoruz ki kendi ülkesine geri gönderebilelim."

Yerlikaya, Kurban Bayramı'ndan sonra bu araçlardan 100'ünün daha envanterlerine katılacağını aktardı.

Sorgulanan 746 bin kişiden 81 bin 198'inin geri gönderme merkezlerine gönderildiğini kaydeden Yerlikaya, bu uygulamaların umuma açık olan yerlerde yapıldığını söyledi.

Yerlikaya, düzensiz göçmenlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

" "Sınırlarımızdan girişi engellenen 194 bin 450 düzensiz göçmen var. 141 bin 187 kişi İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi'nin başarılı çalışmalarıyla deport edildi. Yani kendi ülkesine geri gönderilen düzensiz göçmen. Bu rakam, İçişleri Göç İdaresinin 2014'ten bu yana bütün zamanların en iyi rakamı. 401 bin 325 rakamı da vize muafiyeti ve ikamet süresi biten kendiliğinden çıkış yapan yabancılar. Şimdi böyle büyük bir rakam nereden ortaya çıktı? Bu araçlarla oldu. Eğer umuma açık olan yerlerde devamlı, hiç kesintisiz bayram, yılbaşı hiçbir zaman devamlı kimlik kontrolü yaparsanız yakalanma endişesi ne yaptı biliyor musunuz? 401 bin 325 vizesi bitmiş kişi ülkesine döndü. Bir yılda 103 bin 45 Suriyeli döndü. 2016'dan bugüne kadar ise 658 bin 463 Suriyeli evine döndü."

- "Kurban Bayramı'nda 66 bin 92 arkadaşımız görevli"

Yerlikaya, 15 Nisan-11 Haziran'da trafikte 20 milyon 140 bin denetim yaptıklarını belirterek, hız, cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık, emniyet kemeri ve çakar kullanımı olmak üzere 3 milyon 39 bin 766 işlem yapıldığı bilgisini verdi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından trafik kazalarının bir halk sağlığı sorunu olarak görüldüğünü hatırlatan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Trafik kazalarının yüzde 38 sebebi aşırı hız. Bu yıl yine Kurban Bayramı'mızda tedbirlerimizi tıpkı daha önceki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilindeki gibi emniyetimiz, jandarmamız aldı. 66 bin 92 arkadaşımız görevli. Bayramın bitimine kadar 12 gün boyunca bu arkadaşlarımız günlük 17 bin 931 tim, o timlerde 1 günde çalışan sayısı 37 bin 810. 1063 radar, 290 ortalama hız ihlal tespit sistemi, 318 Elektronik Denetleme Sistemi (EDS). Bunların tamamı 24 saat esaslı çalışacak."

- "Yolun sonunun bayram olmasını canıgönülden istiyoruz"

Yerlikaya, trafik denetim ve kontrollerinin sayısının kesintisiz olarak güçlü yapılmasının, kazalarla ters orantı olduğunu vurgulayarak, "Daha önceki bayram tatillerindeki en az ölümlü kaza, geçen Ramazan Bayramı'nda oldu." dedi.

"Motto"larının "Hızını düşür, yolun sonu bayram olsun, çünkü hayatla yarışılmaz" olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır. Gelin, trafik kurallarına uyalım, kemerimizi takalım, kırmızı ışık ve trafik işaretlerine uyalım, birbirimize yardımcı olalım, dinlenerek gidelim. Yolun sonunun bayram olmasını canıgönülden istiyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı olarak çok büyük bir aile olduklarını ifade eden Yerlikaya, ülke ve millet için can vermeyi şeref sayan kahramanlarla çalıştıklarını ve tüm mesai arkadaşlarının bu mücadeleye omuz verdiğini söyledi.

Yerlikaya, vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceklerini bildirerek, başta Filistinliler olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

(Bitti)



