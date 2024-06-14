Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili öncesinde yaptığı açıklamada, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Bakan Yerlikaya, bayram süresince trafik tedbirleri kapsamında Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarından toplam 66 bin 92 personelin görevlendirildiğini belirtti.

Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde

"9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Binlerce vatandaşımız yolunuzu gözleyen ailelerine ve sevdiklerine kavuşma heyecanını yaşıyor. Tatil süresince trafik güvenliği için önemli tedbirler aldık. Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızdan toplam 66 bin 92 personelimiz görevlendirildi. 1063 radar, 290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi, 318 EDS yol denetimleri yapacaktır.

Yola çıkacak sevgili vatandaşlarım… Lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Araç kullanırken cep telefonlarıyla aramıza mesafe koyalım.

"Yolun sonu bayram olsun"

Bakan Yerlikaya'nın bu uyarıları, vatandaşların bayram tatili boyunca güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi için tüm sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulanmıştır.

9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor.



Binlerce vatandaşımız yolunuzu gözleyen ailelerine ve sevdiklerine kavuşma heyecanını yaşıyor.



9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince TRAFİK tedbirleri kapsamında:



❗️Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızdan toplam 6️⃣6️⃣ bin 9️⃣2️⃣… pic.twitter.com/5l54GvQVsF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 14, 2024