İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen “Çember-19” operasyonlarının sonuçlarını paylaştı. Son 5 gün içinde gerçekleştirilen bu kapsamlı operasyonlarda arama kaydı bulunan toplam 4.466 firari yakalandı.

Operasyon detayları

Toplam yakalanan firari: 4.466

operasyon alanları: yol aramaları, ev ve iş yerleri baskınları, kimlik kontrolleri

Suç kategorilerine göre yakalanan şahıslar

Operasyonlarda yakalanan şahıslar farklı suç kategorilerinde aranıyordu. Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, suç kategorilerine göre yakalanan şahıs sayıları şöyle:

Hırsızlık: 691 şahıs

Dolandırıcılık: 383 şahıs

Yağma: 159 şahıs

Adam öldürme: 79 şahıs

Cinsel suçlar: 116 şahıs

Terör suçları: 85 şahıs

Narkotik suçları: 718 şahıs

Kaçakçılık ve organize suçlar (KOM): 434 şahıs

Diğer çeşitli suçlardan aranan şahıslar ile birlikte toplamda 4.466 firari yakalandı.

Yakalanan firarilerin aranma süreleri

0-5 yıldır aranan: 4.436 şahıs

5-10 yıldır aranan: 19 şahıs

10 yıl ve üzeri aranan: 11 şahıs

Bu kapsamlı operasyonlar, İçişleri Bakanlığı’nın suçla mücadeledeki kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti ve suçla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.