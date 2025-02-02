İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göç yönetimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından 15. Göç Kurulu Toplantısı hakkında paylaşım yapan Yerlikaya, dünya genelinde uluslararası göçmen ve yerinden edilmiş kişilerin sayısındaki artışa dikkat çekerek, göç yönetiminin küresel bir öncelik haline geldiğini ifade etti.

Ülkemizin göç stratejilerinin belirlenmesinde, yapılan çalışmaların koordinasyonunda ve takibinde önemli görevler üstlenen Göç Kurulu’muzun 15. Olağan Toplantısını geçen hafta gerçekleştirdik.



Dünya genelinde uluslararası göçmen ve yerinden edilmiş göçmen sayısındaki artış, göç… pic.twitter.com/R7U36IH6xY — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 2, 2025

Göç politikasının planlı, stratejik ve insan odaklı olması gerektiğinin altını çizen Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak göçün her boyutunu, bütüncül ve stratejik bir bakış açısıyla yönetiyoruz. Göç yönetiminde temel ilkemiz, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar ve uygulanan stratejiler sayesinde Türkiye'nin düzensiz göç rotası olmaktan çıktığını belirten Yerlikaya, bu süreçte atılan adımların göç politikalarında olumlu sonuçlar doğurduğunu vurguladı.